Избил и надел на голову пакет: жуткие детали убийства и изнасилования 11-летнего мальчика в Днепре

Суд Днепра взял под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11-мальчика

В Днепре суд избрал меру пресечения 40-летнему мужчине, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика. Следствие раскрыло ужасные подробности преступления, за которое фигуранту грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и применил в отношении 40-летнего подозреваемого строгую меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Квалификация действий фигуранта включает умышленное убийство малолетнего, соединенное с изнасилованием, совершенное лицом, которое уже имело судимость за аналогичное преступление, а также совершение действий сексуального характера.

По данным следствия, 27 мая в заброшенном доме подозреваемый ударил мальчика кулаком в лицо, чтобы ребенок не сопротивлялся. Когда подросток упал, мужчина связал ему руки, изнасиловал и задушил, надев на голову полиэтиленовый пакет.

По предварительным данным, мальчик поверхностно знал злоумышленника — они встречались лишь несколько раз ранее.

За содеянное мужчине грозит высшая мера наказания — пожизненное заключение.

Стоит добавить, что подозреваемый ранее уже отбывал наказание за подобные преступления. В частности, в 2010 году приговором суда он признан виновным в:

законченном покушении на преступление;

умышленном убийстве малолетнего ребенка с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, совершенном лицом, ранее совершившим умышленное убийство;

изнасиловании, повлекшем особо тяжкие последствия, или изнасиловании малолетнего или малолетней;

насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, повлекшее особо тяжкие последствия, или совершенное в отношении малолетней или малолетнего.

Что известно об изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика в Днепре?

Напомним, накануне в Днепре полиция задержала 40-летнего ранее судимого мужчину за жестокое убийство 11-летнего мальчика, которого разыскивали более суток. По данным следствия, злоумышленник завел ребенка в заброшенное здание, где связал, задушил и, вероятно, изнасиловал. После получения заявления об исчезновении правоохранители установили хронологию событий и свидетелей, которые видели мальчика с подозреваемым.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый ранее уже отбывал 15-летний срок за убийство и изнасилование 6-летней девочки. После освобождения из колонии в январе 2025 года мужчину мобилизовали в армию, однако он дезертировал. Тело новой жертвы — 11-летнего мальчика — обнаружили со связанными руками. По словам заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова, трагедии можно было избежать, ведь мальчик, который часто пропускал школу, жил без достаточного внимания родных.

