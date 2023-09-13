Избил коллегу и врал в декларациях: скандального судью просто отправили в отставку с пожизненной пенсией

Высший совет правосудия отправил судью Полтавского апелляционного суда Василия Маличенко, избившего коллегу посто на рабочем месте и незадекларировавшего квартиру, ушел в отставку, которая предусматривает пожизненное содержание на сумму около 100 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщает "Следствие инфо".

Отмечено, что во время проверки судьи на добродетель ГРД обнаружила факты, свидетельствующие, что Маличенко не может занять в Верховном Суде.

Судья Василий Маличенко Фото: poltava.to

Дело с совещательной комнатой и избиением

"В своей декларации он отмечал, что не использовал свой статус для получения какой-либо выгоды. ГРД узнало, что это не правда — с 2010 по 2011 год Маличенко жил в совещательной комнате суда, где он работал. До этой комнаты судьи идут, чтобы взвесить все "за" и "против" перед вынесением своего решения, но из-за Маличенко судьи потеряли важное место для своей работы. К тому же Маличенко во время своего проживания в суде "использовал электроэнергию и другие ресурсы, оплачиваемые государственным средства", — говорится в материале.

Для решения проблемы с отсутствием совещательной комнаты Маличенко издал приказ о ликвидации комнаты для арестованных и создании на ее месте новой совещательной комнаты.

Дело с декларациями

Оказалось, что у Маличенко были проблемы не только с полицейскими, коллегами, но и с подачей деклараций. В 2016 году судья декларировал, что имеет четыре земельных участка общей площадью 126 070 м.кв. Однако в декларации за 2015 год эти земельные участки отмечены не были.

Также в декларации за 2015 год Маличенко не указал квартиру площадью 54 кв. м, которая принадлежит по праву собственности сыну судьи.

Факты неблагочестия

Также оказалось, что судья Маличенко затягивал дела по административным правонарушениям.

"Коллегия под председательством Маличенко утвердила домашний арест для 48-летнего насильника, жертвами которого стали собственная дочь и 9-летняя внучка его сожительницы. Другой член коллегии судья Оксана Корсун была категорически против такой мягкости и написала отдельное мнение. Сейчас насильник уже приговорен. 7 лет", — рассказал полтавский журналист-расследователь Игорь Гавриленко.

Есть свидетельства, что Маличенко отменил отстранение от должности подозреваемой во взяточничестве руководителя райотдела Госгеокадастра, несмотря на то, что она оказывала давление на свидетелей.

Несмотря на это, судья остался на своем посту и спокойно ушел в отставку 9 мая 2023 года. Теперь государство обязано Маличенко уже как судье в отставке пожизненно ежемесячно выплачивать около 100 тысяч гривен из бюджета.

Напомним, суд предоставил разрешение на осуществление спецрасследования по экснардепу Ренату Кузьмину, подозреваемому в государственной измене.

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