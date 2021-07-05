Избил кулаками и ногами девушку: в Харькове будут судить 16-летнего подростка

Избил кулаками и ногами девушку: в Харькове будут судить 16-летнего подростка

Подростку грозит наказание в виде штрафа или общественных работ

В Харькове будут судить 16-летнего парня, который жестоко и публично избил девушку. Прокуратура направила в суд соответствующий обвинительный акт.

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Об этом сообщают в пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

16-летнего парня будут судить по факту нанесения легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в одном из телеграмм-каналов города появилось видео, на котором парень жестоко избивает 14-летнюю девушку — причиной нанесения телесных повреждений стали неприязненные отношения между девушкой обвиняемого и потерпевшей.

"14 июня 2021 юноше было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно нанесение легких телесных повреждений. 16-летний парень раскаялся в содеянном и признал свою вину. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до двухсот часов, либо исправительных работ на срок до одного года", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также известно, что потерпевшая девушка требует от обидчика по гражданскому иску возмещения морального вреда на сумму около 150 тысяч грн.

Напомним, что в Харькове задержали 16-летнего парня, который избил 14-летнюю девочку. Он бил ее кулаками в голову, а также бодал ногами, момент попал на видео.

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