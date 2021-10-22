Избил мать, потому что не приготовила ужин, и едва не подорвал многоэтажку: в Житомире судили мужчину

Избил мать, потому что не приготовила ужин, и едва не подорвал многоэтажку: в Житомире судили мужчину

Горе-сын так разозлился, что набросился на 74-летнюю женщину и избил ее кухонной утварью.

В Житомирской области суд вынес приговор мужчине, который избил мать и разбил газовое оборудование, из-за чего произошла утечка газа. Он пробудет под арестом 2 месяца.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Во время судебного заседания было установлено, что 49-летний житель Житомирского района в июле этого года, придя вечером домой в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору с матерью, потому что не нашел ужина. Горе-сын так разозлился, что набросился на 74-летнюю женщину и избил ее кухонной утварью, вызвав легкие телесные повреждения.

После этого он расшатал в квартире арматуру газового счетчика, из-за чего произошла утечка газа во весь подъезд, в результате чего газовая служба на определенный период отключила от газоснабжения другие квартиры.

Судебно-психиатрическая экспертиза, которую провели относительно фигуранта во время досудебного расследования установила, что он вполне осознавал значения своих действий.

"К сожалению, это не первый случай, когда мать страдала от побоев. В течение последних двух лет мужчины более 20 раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие. Его признали виновным в причинении умышленного легкого телесного повреждения и совершении грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 296 УК Украины) и назначено наказание в виде ареста сроком на два месяца", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Харьковской области в одном из частных домов нашли задушенной женщину, а также повешенным ее сына.

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