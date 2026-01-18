Избил мужчину во время мобилизации: в Тернополе чиновника ТЦК оштрафовали и отправили на фронт

Мобилизация / © ТСН

Реклама

В Тернополе привлечены к административной ответственности должностные лица ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий. Его оштрафовали на 34 тысяч гривен и отправили на фронт.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Подробности

Как установило следствие, инцидент произошел во время мобилизации в областном центре. Один из работников ТЦК, находясь в служебном автомобиле, без законных оснований ограничил права и свободы гражданина.

Реклама

По данным прокуратуры, чиновник применил физическую силу, силой удерживая мужчину, а также употреблял нецензурную лексику и оскорбления, которые унижали честь и достоинство человека. Противоправные действия были запечатлены на видео, а результаты служебного расследования подтвердили факт нарушений.

Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона составили в отношении военнослужащего административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд оперативно рассмотрел материалы дела, признал должностного лица виновным и назначил штраф в размере 34 тысяч гривен.

Кроме этого, военнослужащий был переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

В прокуратуре подчеркнули, что мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Любые проявления насилия, злоупотребление властью или унижение человеческого достоинства недопустимы и влекут ответственность, предусмотренную законом.

Реклама

Ранее говорилось, что в Тернопольской области произошел конфликт между лицами в военной форме и гражданскими гражданами . Видео обнародовали в Сети.

«По данному факту будет проведена всесторонняя проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям каждого из участников и принято решение в рамках действующего законодательства», — обещали в ТЦК.