Избил подчиненного до потери сознания: стало известно, как накажут военкома с Полтавщины

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Диканьского отдела Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он с двумя другими военными в марте 2023 года избил до потери сознания своего подчиненного. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований 26 сентября.

Руководителю районного ТЦК не нравилось, как подчиненный старший лейтенант исполняет служебные обязанности. Также он мог открыто говорить о разных конфликтах в коллективе. Чтобы исправить ситуацию, военком решил провести "воспитательную работу".

В конце марта 2023 года чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший. Около полуночи они подъехали к дому старшего лейтенанта и вызвали его по телефону на разговор.

После непродолжительного спора на словах в ход последовали кулаки. Военком стал избивать старшего лейтенанта, впоследствии к нему присоединились двое других военных.

Большинство ударов пришли в туловище и голову. Избиение продолжалось даже тогда, когда потерпевший лежал на земле. Мужчина на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии.

В больнице ему диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваный ушиб головы и рваную рану уха.

Бывший Диканьский военком, которого после инцидента перевели в Машевский терцентр комплектования, обвиняется в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Двое других участников избиения, переведенных в другие места службы, обвиняются в причинении телесных повреждений и совершении других насильственных действий в отношении начальника (ч. 4 ст. 405 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, суд избрал меру пресечения для начальника Ровенского областного ТЦК и СП за избиение своего подчиненного битой.

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