Избил подчиненного и требовал "делиться" выплатами: командир взвода выманил у солдат 600 тысяч грн

В Николаевской области задержан командир взвода, который требовал от солдат "делиться" выплатами и избил одного из подчиненных, чтобы продемонстрировать свою власть.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, командир взвода одной из воинских частей ВМС ВСУ в течение 2022 г. требовал от подчиненных военных отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. За это он не расследовал против них дисциплинарных производств и отпускал в увольнение.

В общей сложности главный сержант получил 600 тысяч гривен неправомерной выгоды. Кроме того, чтобы продемонстрировать свою власть в сентябре 2022 года, он ударил своего подчиненного кулаком в предплечье.

В ходе обысков у военного обнаружили 5,45-мм автомат Калашникова "АК-12" и 270 патронов калибра 5,45-мм. Подозреваемый был задержан и отправлен под стражу.

Командир взвода инкриминирует вымогательство чужого имущества с угрозой насилия; незаконное обращение с оружием и боеприпасами; просьба и получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное повторно; неповиновения и применения насилия в отношении подчиненного (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.1, 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним, на Волыни недавно произошел досадный инцидент. Военный чуть ли не до смерти избил своего подчиненного в одной из частей. В 14-й отдельной механизированной бригаде отреагировали на жестокие действия военного.

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