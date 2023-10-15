Избил пограничника во время незаконного бегства за границу: закарпатцу вынесли тюремный приговор, но освободили

На приговор могут подать апелляцию.

На Закарпатье задержан мужчина, избивший пограничника при попытке нелегального пересечения границы. Суд дело рассмотрел и назначил нарушителю наказания в виде трех лет тюрьмы, однако, утвердив заключенное соглашение обвиняемого с прокурором, освободил от отбывания наказания в тюрьме, утвердив годовой испытательный срок.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на решение Великоберезнянского районного суда.

Закарпатец ромского происхождения Николай Коневший — уроженец поселка Большой Березный вместе с товарищем в конце июля 2023 попытались незаконно пересечь границу вне пункта пропуска. Пограничники заметили мужчин и начали преследование, предупредив о применении табельного оружия.

Пограничник, одним из первых догнавший нарушителей, попытался задержать одного из них, заломив ему руки. Однако мужчины начали сопротивляться и избили пограничника, нанеся удары по голове и телу. Николай Коневший был задержан, а второй нападавший скрылся.

Задержанный обвинен в насилии в отношении работника правоохранительного органа. Николай Коневший заключил соглашение о признании виновности прокурора.

Дело рассмотрел суд, признавший обвиняемого виновным, однако утвердив заключенное с прокурором соглашение, освободил от отбывания трехлетнего тюремного наказания. Теперь у Коневшей есть годовой испытательный срок.

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