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Избил пограничника во время незаконного бегства за границу: закарпатцу вынесли тюремный приговор, но освободили

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Избил пограничника во время незаконного бегства за границу: закарпатцу вынесли тюремный приговор, но освободили

На Закарпатье задержан мужчина, избивший пограничника при попытке нелегального пересечения границы

На приговор могут подать апелляцию.

На Закарпатье задержан мужчина, избивший пограничника при попытке нелегального пересечения границы. Суд дело рассмотрел и назначил нарушителю наказания в виде трех лет тюрьмы, однако, утвердив заключенное соглашение обвиняемого с прокурором, освободил от отбывания наказания в тюрьме, утвердив годовой испытательный срок.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на решение Великоберезнянского районного суда.

Закарпатец ромского происхождения Николай Коневший — уроженец поселка Большой Березный вместе с товарищем в конце июля 2023 попытались незаконно пересечь границу вне пункта пропуска. Пограничники заметили мужчин и начали преследование, предупредив о применении табельного оружия.

Пограничник, одним из первых догнавший нарушителей, попытался задержать одного из них, заломив ему руки. Однако мужчины начали сопротивляться и избили пограничника, нанеся удары по голове и телу. Николай Коневший был задержан, а второй нападавший скрылся.

Задержанный обвинен в насилии в отношении работника правоохранительного органа. Николай Коневший заключил соглашение о признании виновности прокурора.

Дело рассмотрел суд, признавший обвиняемого виновным, однако утвердив заключенное с прокурором соглашение, освободил от отбывания трехлетнего тюремного наказания. Теперь у Коневшей есть годовой испытательный срок.

Между тем , за нарушение правил военного учета в Украине грозит наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Адвокат объяснил, как будет действовать система взимания штрафов.

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Дата публикации
Просмотры
219
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