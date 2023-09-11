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Избил солдата из-за замечаний: как наказали офицера из Франковска, набросившегося на подчиненного

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Избил солдата из-за замечаний: как наказали офицера из Франковска, набросившегося на подчиненного

Военный, избивший подчиненного / Фото: Государственное бюро расследований

На суде офицер вину признал и раскаялся.

В Ивано-Франковске наказали офицера, избившего солдата-срочника из-за замечаний о нецензурной лексике. Его приговорили к 1,5 годам содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих.

Об этом сообщили в ГБР.

По данным правоохранителей, инцидент произошел весной 2023 года. В Сети опубликовали видео, как офицер нецензурно высказывается и избивает своего подчиненного. После этого началось расследование инцидента.

В мае 2023 дело направили в суд.

"Суд признал офицера виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. 426-1 ч. 5 УК Украины). Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он привлекается к ответственности впервые, суд решил назначить ему 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих", — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2023 года в Сети опубликовали видео, как военный с кулаками набросился на своего подчиненного, обзывая его нецензурной бранью, с требованием ити в штаб.

В прокуратуре сообщали, что военному не понравилось то, что младший по званию военный сделал ему замечание из-за нецензурной лексики.

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Дата публикации
Просмотры
820
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