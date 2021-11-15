Избил, заставил смотреть, как занимается сексом, и изнасиловал: под Тернополем мужчина поиздевался над сожительницей

Когда девушка находилась в больнице, подозреваемый ее запугал.

Под Тернополем мужчина жестоко поиздевался над своей сожительницей: он избил ее, изнасиловал и заставил смотреть, как занимается сексом с другой девушкой. За это тирана в ноябре 2021 года приговорили к 7 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

Потерпевшая на судебном заседании рассказала, что она с подозреваемым жила в доме, который они арендовали. В феврале 2020 мужчина пригласил в гости своих друзей, с которыми они выпивали. Во время этого подозреваемый приревновал ее к мужчине, у которого они арендовали дом. Он жестоко избил потерпевшую, из-за чего та потеряла сознание.

Тогда, по словам девушки, тиран имел интимные отношения с женой арендодателя. Когда потерпевшая на это отреагировала, сожитель снова ее жестоко избил. На следующее утро, когда девушка проснулась, увидела в ванной кровь. Потерпевшей было плохо, а потому она легла спать. Впоследствии ее сожитель вернулся домой в компании мужчины и девушки. Они вместе снова употребляли алкоголь. Тогда подозреваемый вошел в комнату, в которой спала избитая девушка, и у нее на глазах занялся сексом с другой. Потерпевшая пыталась вырваться, однако мужчина заставлял ее на это смотреть. После этого мужчина изнасиловал потерпевшую. Когда подозреваемый и его любовница заснули, девушка позвонила родителям и они забрали ее из дома и отвезли в больницу.

Подозреваемый заявил, что он якобы избил потерпевшую, поскольку приревновал ее к арендодателю и частично опроверг слова девушки. Однако владелец арендованного дома рассказал, что он был свидетелем издевательств и подтвердил слова потерпевшей.

В суде мать девушки рассказала, что ей позвонила подруга дочери и рассказала об издевательствах, впоследствии потерпевшая попросила ее забрать из дома, где ее избили и изнасиловали. Женщина отметила, что мужчина запугивал ее дочь и потребовал, чтобы та забрала заявление из полиции.

Суд признал мужчину виновным в избиении и изнасиловании сожительницы и приговорил к 7 годам лишения свободы.

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