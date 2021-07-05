Избил жену с младенцем и прокусил ногу патрульному: в Днепре копы задержали дебошира (видео)

Мужчина бросался с ножом на стражей порядка.

В Днепре патрульные успокаивали нетрезвого мужчину, который бросался с кулаками на жену. Они надели на дебошира наручники, но тот успел прокусить ногу одному из правоохранителей.

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Об этом сообщает Днепр оперативный.

Отмечается, что патрульные получили вызов, что на проспекте Героев нетрезвый мужчина бил свою жену, которая держала на руках младенца. По прибытию, копы задержали семейного насильника.

"Во время задержания бросался с ножом, а после прокусил патрульном ногу, при себе имел 3 ножа. Люди рассказывают, что мужчина был нетрезв, он стоял со своей женой и угрожал ей, говорил, что она будет трупом, после трижды ударил ее. Женщина была с младенцем ", — рассказывают очевидцы.

Прибывшие на вызов правоохранители, дебошира скрутили и надели на него наручники. Горожанин звал на помощь и кричал, что его убивают и избивают.

Мужчину забрали в райотделения полиции.

В Днепре мужчина избил жену с младенцем на руках и укусил за ногу патрульного

Напомним, что в Днепре пьяный мужчина устроил дебош. Он набросился с кулаками на медиков скорой, которые приехали оказывать ему помощь.

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