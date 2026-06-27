Избила 5-летнего сына рукояткой топора: в Одесской области мать подозревают в истязании ребенка

Задержанная женщина / © Полиция Одесской области

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В Одесской области правоохранители задержали 36-летнюю женщину, которую подозревают в истязании собственного 5-летнего ребенка. Следователи уже сообщили ей о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По инкриминируемой статье женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 25 июня в частном доме в одном из сел Белгород-Днестровского района. Предварительно следователи установили, что мальчик вернулся домой в слезах после падения. По версии правоохранителей, мать, которая была в нетрезвом состоянии, не смогла его успокоить и решила наказать ребёнка.

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«За то, что сын не умолкал, она избила его руками и деревянной рукояткой топора», — отмечают в полиции.

На крики мальчика отреагировали соседи, которые вызвали полицию. На место также прибыли медики. Ребёнка доставили в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и ссадины. В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.

В полиции также сообщили, что семья находилась под социальным сопровождением Центра социальных служб и была на учете в Службе по делам детей как семья, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Помимо пострадавшего мальчика, в семье воспитываются еще трое малолетних сыновей. Сейчас они находятся с отцом.

Следователи задержали женщину в соответствии с процессуальным порядком и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — пытки, то есть любое умышленное деяние, направленное на причинение лицу сильной физической боли и моральных страданий, совершенное с целью наказать его за совершенные им действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Службы по делам детей. Расследование проводится по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет Белгород-Днестровская окружная прокуратура.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева социальные сети возмутило видео, на котором пожилая женщина якобы бьет маленькую девочку трусами за то, что та далеко отошла. Ювенальная превенция начала расследование инцидента.

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