Избила первоклассника: в Киеве за рукоприкладство будут судить учительницу

Прокуратура объявила педагогу о подозрении.

В Киеве будут судить учительницу, которая ударила ребенка. Прокуратура вручила ей подозрение по факту умышленного нанесения удара ученику.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Женщина была классным руководителем в первом классе. Во время урока она ударила ученика, который находился на инклюзивной форме обучения. Видео инцидента, который произошел в марте этого года, выложили в соцсети, и событие приобрело общественный резонанс.

"Неправомерные действия учителя квалифицированы по ч. 1 ст. 126 УК Украины, то есть умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений. Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что киевской школе №58 уволили учительницу начальных классов, которая избила мальчика с расстройством аутистического спектра. Также объявили выговор заместителю директора школы по учебно-воспитательной работы.

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