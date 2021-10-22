Избила сестру лопатой из-за мужчины: в Черкасской области во время ссоры женщине изуродовали лицо

Суд наказал нападавшую.

В с. Копиевата Черкасской области на огороде из-за мужчини подрались две сестры. Из-за нападения одну из женщин приговорили к условному сроку.

Об этом говорится в решении Монастирищенского районного суда Черкасской области.

Инцидент произошел еще в апреле 2021, однако суд рассмотрел дело в октябре. Известно, что во время посадки картофеля между двумя двоюродными сестрами произошел конфликт из-за сожителя одной из женщин. Нападающая взяла лопату и побила ней потерпевшую. Из-за этого женщина получила легкие телесные повреждения в области головы. Кроме того у женщины из-за побоев изуродованное лицо — у нее большой рубец на щеке и носу.

Подозреваемая в суде рассказала, что в тот день она сажала картошку на приусадебном участке своего брата. Между ней и потерпевшей произошел конфликт из-за сожителя последней. Женщина признается, что приревновала мужчину, выхватила лопату и ударила ею сестру в лицо. Нападающая раскаялась в суде и сообщила, что оплатила лечение потерпевшей.

Потерпевшая рассказала, что после избиения на ее лице образовался большой рубец, который периодически болит и искажает ее внешность. Избавиться от него можно только хирургическим путем.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 5 лет лишения свободы. Однако реальный срок судья заменил на три года испытательного.

Напомним, в Кировоградской судить женщину, которая убила сестру. Прокуратура завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт.

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