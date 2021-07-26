Избили до полусмерти в собственном подъезде: на Днепропетровщине задержали подозреваемых в нападении на активистку

Избили до полусмерти в собственном подъезде: на Днепропетровщине задержали подозреваемых в нападении на активистку

Подозреваемые в совершении преступления скрывались в разных областях.

В Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемых в жестоком избиении местной активистки Натальи Ешонкуловой. Двух мужчин отправили в следственный изолятор прямо из зала суда.

Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

Причастными к избиению женщины оказались двое мужчин 28 и 38 лет. Одного из них правоохранители задержали 22 июля. Его сообщника — копы "взяли" на следующий день в Запорожской области. 25 июля Амур-Нижнеднепровский районный суд города избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Мужчинам вручены уведомления о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство ") УК Украины", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.

В свою очередь активистка в комментариях на своей странице в соцсети написала, что задержанные — отказываются работать со следствием.

Напомним, что активистку Налалию Ешонкулову избили в собственном подъезде. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и множественные гематомы и ссадины.

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