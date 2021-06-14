Избили до потери сознания через замечание: в супермаркете Днепра подростки избили и ограбили полицейского

Сейчас малолетних злоумышленников ищет полиция.

В Днепре в одном из супермаркетов компания подростков избила и ограбила милиционера за то, что тот сделал им замечание.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Происшествие произошло в супермаркете на улице Каруны. Полицейский как раз делал покупки, когда увидел, как на кассе компания подростков стала вести себя неадекватно. Он сделал подросткам замечание, а те набросились на него с кулаками и начали его бить по голове и туловищу. Несколько раз мужчина терял сознание. Избив потерпевшего, подростки схватили его Iphone и скрылись.

Охранники супермаркета вызвали полицию, но к тому моменту подросткам удалось скрыться. Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранители.

Напомним, что в Хмельницкой области полицейский до обморока избил кота.

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