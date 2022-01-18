Избили до смерти и тело залили бетоном: подробности убийства 11-летнего мальчика в Запорожской области

Избили до смерти и тело залили бетоном: подробности убийства 11-летнего мальчика в Запорожской области

Мальчика похитили и в течение 2 недель удерживали его в подвале.

В Запорожской области правоохранители задержали двух рецидивистов, подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика, которого разыскивали 5 месяцев. Мужчинам сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В Запорожской области правоохранители раскрыли похищение и убийство 11-летнего Максима Самофалова, которое произошло на территории Мелитопольского района почти 5 месяцев назад.

"По данным следствия, в августе 2021 года двое мужчин 25 и 45 лет похитили 11-летнего мальчика. Насильно посадив ребенка в автомобиль, отвезли в домовладение, расположенное в с. Радивоновка Мелитопольского района. Мальчика избивали и удерживали в подвале в течение 2 недель. От полученных телесных повреждений ребенок скончался. Его тело спрятали в том же подвале, залив бетоном", — рассказали в прокуратуре.

Подозреваемым в убийстве ребенка уведомлено о подозрении по факту похищения, незаконного содержания и умышленного убийства ребенка (п.п. 2, 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины). В настоящее время одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, решается вопрос об избрании второму.

Напомним, что в Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего 5 месяцев назад. Его обнаружили вблизи поселка Акимовка. Мальчик воспитывался в интернате, а из родных имел бабушку. О его пропаже стало известно 29 августа 2021 года.

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