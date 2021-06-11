Избили и потребовали 90 тыс. гривен: в Днепропетровской области копы задержали подозреваемых в похищении человека

Участников банды открыли два уголовных статьи: о незаконном лишении свободы и вымогательстве.

В Павлограде Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Двое мужчин избили парня, после чего требовали у него 90 тыс. гривен.



Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в Национальной полиции области.

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Как стало известно, событие случилось 10 июня около пяти утра на перекрестке улиц Горняцкого и Центральной. Преступники избили 24-летнего парня, после чего затолкали его в автомобиль и уехали. У пострадавшего они требовали 90 тыс. гривен. Когда он согласился найти и отдать им деньги, его вытолкали из машины и оставили на трассе.



Впоследствии выяснилось, что похитители — 33-и 38-летние жители другой области. Их задержали во время полицейской спецоперации.



"По данному факту следователями Павлоградского районного отдела полиции по согласованию с окружной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (" Незаконное лишение свободы или похищение человека ") и ч. 1 ст. 189 (" Вымогательство ") УК Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.



Напомним, что в Чертковском районе Тернопольской области похитили и жестоко пытали местного жителя. Злоумышленники около часа били, возили в багажнике и пытались утопить своего знакомого.

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