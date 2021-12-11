Избили и задушили: в Чехии нашли мертвым 21-летнего заробитчанина с Украины, пропавшего еще в июле

Тело украинца обнаружили возле лесополосы.
В Чехии нашли мертвым 21-летнего жителя Закарпатской области, который еще в июле 2021 года уехал на заработки и загадочно исчез.
Об этом сообщает Книга памяти умерших за границей украинцев.
Известно, что 21-летний Валентин уехал в Чехию на заработки, однако проработал парень там несколько дней и загадочно исчез. Он вышел из квартиры только в шортах, прихватив с собой рюкзак, в котором были документы и деньги.
Парня разыскивали, однако его нашли мертвым только в октябре. Тело украинца увидели вблизи лесополосы. По предварительным данным, Валентина избили и душили.
Пока родственники собирают средства, чтобы доставить тело украинца домой.
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