Избили из-за телефона: в Житомирской области мужчина умер в больнице после встречи с "друзьями"

Избили из-за телефона: в Житомирской области мужчина умер в больнице после встречи с "друзьями"

После избиения мужчину оставили умирать прямо на земле.

Конфликт между двумя жителями с. Малая Чернявка после совместного застолья завершился смертельным травмированием одного из них.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

В полицию от медиков поступило сообщение об экстренной госпитализации с улицы села без сознания неизвестного мужчины.

Полицейские установили личность госпитализированного. Им оказался 31-летний житель этого же населенного пункта, а нашел его в бессознательном состоянии односельчанин, который утром гнал скот на выпас.

В дальнейшем полицейские выяснили, что накануне вечером компания из нескольких мужчин распивала спиртное. Между двумя из них возник внезапный конфликт якобы из-за телефона. 28-летний мужчина, отстаивая свою позицию в споре, нанес другому несколько ударов, после чего тот упал, потеряв сознание. Компания оставила травмированного лежать на земле и разошлись по домам, поскольку было уже за полночь.

Мужчина, не приходя в сознание, на следующий день скончался в больнице.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, что в Днепре 41-летний сын поссорился с матерью и жестоко избил ее. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

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