Избили, ограбили и сбросили с дамбы: на Днепропетровщине двое мужчин жестоко обошлись с прохожим

Избили, ограбили и сбросили с дамбы: на Днепропетровщине двое мужчин жестоко обошлись с прохожим

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

В Павлограде правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении местного жителя. Они забрали у потерпевшего ценные вещи и сбросили его с дамбы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Происшествие случилось еще ночью 1 января рядом с пешеходным мостом в парке 1 Мая. Там двое мужчин напали на прохожего, нанесли ему около 10 ударов по голове и телу, после чего забрали у него мобильный телефон, ценные вещи и верхнюю одежду. После чего потерпевшего, который был без сознания, сбросили с дамбы.

Пострадавший гражданин чудом выжил. Его госпитализировали в больницу.

Спустя месяц стражи порядка задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 19- и 32-летние павлоградцы. Задержали их по месту жительства.

"3 февраля следователи по согласованию с окружной прокуратурой сообщили двум фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (“Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц”) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Читайте также: