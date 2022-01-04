Избили персонал больницы и разгромили реанимацию: в Запорожье родители погибшего 2-летнего Давида рассказали свою версию событий (видео)

Родители в смерти ребенка обвиняют врачей.

В реанимации Запорожской областной клинической детской больницы, где скончался двухлетний Давид, разразился скандал. Родители мальчика рассказали, как произошла трагедия, они в смерти ребенка обвиняют медиков, якобы несвоевременно оказавших помощь. В свою очередь в больнице жалуются на угрозы, передает телеканал Z.

По словам матери, Давид попал в больницу еще 24 декабря с диагнозом "обструктивный бронхит". Малыша лечили, он был активным и шел на поправку. Впрочем, 30 декабря состояние мальчика резко ухудшилось, говорят родные, вроде бы из-за капельниц.

"Когда препарат откапали, в 13-14 часов, ребенок проснулся с дикими болями, уже в 17.00 ему было плохо", — рассказывает убитая горем мать.

По словам мамы и тети мальчика, которая в тот день также находилась в больнице, врача они ждали около получаса. Тогда Давида доставили в реанимацию и через несколько часов его не стало. Родные малыша виновными в трагедии считают медиков.

"Неоказание первой помощи, халатное отношение. Когда мы просили о помощи, все мамы слышали, как я выбегала. В то же время никого из врачей не было рядом. Я выбегала неоднократно, все мамы из боксов слышали, что я кричала, чтобы быстро позвали врача", – рассказывает тетя погибшего Давида.

Причину смерти ребенка в больнице пока не комментируют. Еще идет экспертиза.

Говорят, в тот день в реанимации был настоящий беспорядок.

"Люди, сопровождавшие родителей, ворвались в реанимацию. Избили двух медбратов, запугали персонал. Работа реанимации была остановлена. В этом отделении находился не только погибший ребенок, а еще четверо детей. Весь медицинский персонал закрылся и боялся тех людей, которые бегали по больнице и искали врача для того, чтобы над ней расправиться. На второй день была избита лифтерша",– рассказывает свою версию событий руководитель Запорожской областной детской больницы Юрий Борзенко.

Поэтому врачи подали встречное заявление против родителей в полицию. Кроме того, правоохранителями начато еще одно уголовное производство по статье "Ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих обязанностей".

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