Избили, повалили на пол и прыгнули сверху: в Виннице школьники издевались над 10-летним мальчиком — реакция лицея

Булинг Фото иллюстративный / © Pexels

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В Винницком лицее №34 двое сверстников нанесли телесные повреждения 10-летнему ученику. По словам отца мальчика Владимира Сторчака, ребенка избили в туалете, а затем повалили на пол в коридоре и прыгнули на него. Врачи диагностировали у школьника переломы трех позвонков, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Об этом сообщил отец мальчика Владимир Сторчак в Facebook, а также прокомментировали в полиции Винницкой области 12 ноября.

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По словам Владимира Сторчака, 9 ноября он отвез сына в лицей, а примерно через час ему позвонила по телефону классная руководительница и сообщила, что Тимура избили. Когда родители приехали в учебное заведение, мальчик находился в медпункте.

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«Тимур лежал на спине, белый как мел. Не мог пошевелиться. Говорил, что у него все болит. Я стоял возле него и боялся даже затронуть, потому что не понимал, что именно у него травмировано», — написал отец.

Он утверждает, что на момент приезда родителей скорую помощь еще не вызвали. Ее вызвали сами родители, они же обратились в полицию.

В больницу Тимура был госпитализирован. По словам отца, предварительно медики диагностировали у ребенка политравму, перелом трех позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы ног.

Что рассказал мальчик об избиении

По словам Владимира Сторчака, в школе родителям сообщили, что Тимур якобы просто уходил и упал. Однако сам мальчик поведал другую версию событий.

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Он зашел в туалет, и ребята начали лезть к нему в кабинку. Там его избили. Когда он вышел, его догнали в коридоре, повалили на пол и прыгнули на него», — сказал отец слова сына.

После этого, как утверждает Сторчак, мальчик с травмированным позвоночником самостоятельно спускался со второго этажа в медпункт. По словам Тимура, медсестры поначалу не было в кабинете. Когда она пришла, сказала ему лежать и приложила холодное к спине.

Отец также рассказал, что в тот же день, когда его жена находилась с сыном в больнице, к ней подошел неизвестный и начал угрожать. Женщина сказала, что вызовет полицию, после чего этот человек ушел. Кто именно это был, семья, по словам Сторчака, до сих пор не знает.

Родители ждут объяснений от лицея

Владимир Сторчак утверждает, что 10 и 11 ноября семья не получила от учебного заведения объяснений относительно того, какие меры приняли после инцидента. По его словам, с родителями общалась полиция, а когда они самостоятельно обратились в Департамент образования Винницкого городского совета, там сообщили, что о случае не знали.

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11 ноября в 16:00 в лицее состоялось заседание комиссии. Родители пришли, чтобы узнать, что установило учебное заведение и как планирует помочь ребенку. Однако, по словам Сторчака, после разговора у них осталось чувство, что они вынуждены оправдываться за свои вопросы.

Отец также сообщил, что попросил предоставить запись заседания, но ему отказали. Решения комиссии семья, по его словам, до сих пор не получила.

«Тимур до сих пор в стационаре. Ему больно, ему трудно говорить о случившемся, и он пока не может ходить в школу», — написал Сторчак.

Больше отца беспокоит не только физическое восстановление сына, но и его психологическое состояние. Он подвергает сомнению, сможет ли мальчик чувствовать себя в безопасности после возвращения в то же учебное заведение.

«Он пошел в школу, как ходил каждый день. Там он должен чувствовать себя в безопасности. А теперь я думаю, как ему будет снова зайти в тот же коридор, пойти в туалет, обратиться за помощью ко взрослому. Как мне сказать ему, что в школе он в безопасности, если я до сих пор не знаю, что школа сделала, чтобы такое не повторилось? — отметил отец.

Он также заявил о психологическом давлении на семью и попытках добиться от них определенного «разрешения» ситуации. Кто именно, по его словам, пытается давить на семью, он не уточнил.

Родители подали заявление в полицию, обратились в Департамент образования и работают с адвокатом. Они ожидают письменных ответов от лицея и департамента, в частности о выводах школьной комиссии, обстоятельствах оказания помощи ребенку и мерах, которые должны обеспечить безопасное возвращение Тимура к учебе.

Что сообщили правоохранители

По информации полицейских, о происшествии стало известно 10 ноября, когда в отделение обратился отец пострадавшего ребенка.

«Муж сообщил, что накануне, 9 ноября, в помещении лицея два сверстника его сына нанесли мальчику телесные повреждения», — рассказали там.

В полиции отметили, что всех участников происшествия уже установили.

По этому факту правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное телесное повреждение средней тяжести.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства травмы школьника.

Напомним, специалист пояснила, почему иногда ребенок не хочет идти на обучение. Она рассказала, если страх и тревога регулярно мешают зайти в школу или остаться на уроках, стоит обратить внимание на то, что происходит на самом деле.

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