Избили работников и испугали детей: в Ровно в детсад ворвались антивакцинаторы, защищавшие воспитательницу

Антивакцинаторы хотели попасть на территорию детского сада, где в тот момент находились дети.

В Ровно в детсад №17 вместе с отстраненной из-за отсутствия прививки воспитательницей ворвались трое мужчин, представившихся ее единомышленниками. Работники детсада обвиняют свою коллегу в избиении, а заведующая заведение сообщила, что из-за инцидента испугались дети. Сама же виновница стычки также заявила о нападении.

Об этом сообщает ровенское издание "7 дней".

Заведующая детским садом Ирина Кухарчук рассказала, что они предупредили 51-летнюю воспитательницу о вероятности отстранения от работы из-за отсутствия вакцинации. Тогда она ушла в отпуск. Через неделю женщина пришла в сопровождении трех мужчин, которые агрессивно вели себя.

"В сад вместе с нашей коллегой ворвались еще трое неизвестных мужчин, которые не пожелали представиться. Сказали, что пришли "защитить хорошую женщину". Они вели себя грубо, кое-где агрессивно, угрожали. Рассказывали мне, что я нарушаю закон и права", — рассказывает Ирина Кухарчук.

Мужчины были без масок и они хотели пройтись учебным заведением, поэтому на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители на них составили протокол, однако они заявили, что не покинут учебное заведение, аргументируя это тем, что это "общественное место". Переговоры продолжались 4 часа. Тогда на место прибыли еще три антивакцинатора. Только после приезда еще одного экипажа полиции и адвоката посторонние покинули детсад.

Как добавляет "Радио Трек" со ссылкой на полицию, за два дня до этого детского сада уже 5 раз вызвали полицию. Администрация заведения сообщала о повреждении имущества, агрессивном поведении неизвестных лиц. Также одна из воспитательниц заявила, что невакцинированная коллега ударила ее в лицо.

Представитель ровенского областного управления Нацполиции Мария Юстицкая сообщила, что от действий антивакцинаторов пострадали и другие работники. Воспитательница, из-за которой произошел конфликт, также заявила об избиении.

"В детсаде были стычки. В полицию обратились завхоз и деловод детсада с заявлениями об избиении. Люди указали, что телесные повреждения им нанесла воспитательница заведения, которую отстранили от работы из-за вакцинации. Впрочем, и сама воспитательница обратилась в полицию с таким же заявлением. Она снимала побои в медучреждении. Есть 3 уголовных производства, которые сейчас ведут следователи областного управления Нацполиции", — сообщила Мария Юстицкая.

Также в комментарии журналистам заведующая детсадом №17 добавила, что из-за инцидента испугались дети, которые на тот момент находились в заведении. По словам Ирины Кухарчук, один из антивакцинаторов представился журналистом "Идеи нации".

Напомним, на Прикарпатье антивакцинаторы, возглавляемые скандальным львовским блоггером Остапом Стахивым, ворвались в лицей и сорвали учебу. Их возмутило то, что из-за отсутствия COVID-сертификата отстранили от работы их единомышленницу, учительницу начальных классов Галину Б.

Также СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая под антивакцинаторскими лозунгами готовилась к захвату власти в Украине. По предварительным данным, их действия были координированы из России.

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