Избили троих девушек и требовали деньги: в Запорожье суд избрал меру пресечения "организатору" избиение девушек возле школы

Наиболее агрессивной участнице избиения суд избрал меру пресечения.

В Запорожье суд избрал меру пресечения девушке, которая участвовала в избиении школьниц на территории стадиона одного из учреждений среднего образования города.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.



Суд принял решение о заключении на 60 суток 16-летнего "организатора" избиения девушек возле школы. Правда, пока не известно, какова судьба других фигуранток этого дела, поскольку в избиении трех девушек брали четверых школьниц в возрасте от 15 до 16 лет.

"Шевченковский районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство следователя полиции и избрал наиболее "активную" участницу событий меру пресечения на время проведения досудебного расследования в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Нарушительнице может грозить до семи лет лишения свободы", — отметили в пресс-службе Нацполиции.

Предварительное событие в полиции квалифицировали по ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение), поскольку у девушек остались синяки, а по информации из соцсетей у одной из пострадавших был сломан нос.

Позже уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также открыли еще одно дело еще по ч. 2 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины.

Также следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины.

"7 декабря следователям полиции, по согласованию с Шевченковской окружной прокуратурой, трем фигуранткам уголовного производства поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и двум фигуранткам еще и по ч. 2 ст. 18 кодекса Украины", — рассказали в полиции.

Все пострадавшие девочки написали заявления на подростковую банду. Но дело фактически не двигалось, говорят родители. Вдруг видео избиения детей выложили в Сеть.

Почти все нападавшие, жертвы и свидетели – жители одного района. Только учатся в разных заведениях. В училище, где получает образование 16-летняя нападавшая, которая на видео выглядит наиболее жестокой, говорят – ребенок крайне проблемный. Занятия – почти не посещает, а родители попросили педагогов им не звонить, потому что сами не имеют влияния на дочь.

Тем временем родителям пострадавших уже поступают предложения забрать заявления из участка. Звонят, казалось бы, родные нападающих. По словам родных девушек, родственники одной из нападающих работают в полиции. Но после появления видео в Сети правоохранители переквалифицировали производство — теперь это не легкие телесные повреждения, а хулиганство и вымогательство.

Напомним, что охранник Александровской больницы в Киеве избил водителя автомобиля, который въехал на территорию медучреждения. В результате избиения у мужчины диагностирован перелом руки.

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