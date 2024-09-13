Избили заживо и закопали в могилу: жутковатая история на Волыни получила продолжение — подробности

Замученного били всем, что попадало в руки – от пистолетной рукояти до металлической клюшки для игры в гольф.

Били клюшкой, топили и закопали живьем на кладбище. На Волыни молодые зверски издевались над мужем. Понятно, что причиной всему были средства. Один из нападающих задолжал немалую сумму и назначил встречу, чтобы якобы отдать долг.

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Жуткий инцидент

Эта история всколыхнула Украину еще в 2021 году, но из-за жутких подробностей она до сих пор резонансна. На Волыни компанию молодых ребят обвиняют в пытках мужчины. В частности, в том, что они его били, топили, а еще закапывали живьем в могилу.

Смотрите на ютуб-канале ТСН : ПОБИЛИ И ЖИВЦЕМ ЗАКОПАЛИ В МОГИЛУ! Ужасная история на Волыни получила продолжение.

Сначала говорилось, что причиной такого жестокого поступка стало требование потерпевшего вернуть деньги. Известно, что таксист из Киверцев попал в немилость компании молодых людей. Как сначала объясняли в полиции, все из-за денег.

Избрание меры пресечения

Тогда подозреваемым в зверском нападении и попытке похоронить заживо таксиста в Киверцах – избрали меру пресечения. На скамье подсудимых Луцкого горрайонного суда тогда оказались двое мужчин – Богдан Лукащук и Максим Музычук. По данным телеканала "Конкурент TV", оба – жители города Киверцы.

В суде мужчины максимально скрывали свои лица, а на заседании просили, чтобы их журналисты не снимали. Один из злоумышленников – Богдан Лукащук. Известно, что этот мужчина ранее уже был судим. Тогда суд направил его в СИЗО на 60 дней без права внесения залога. Второго фигуранта Максима Музычука, которому на тот момент было всего 19 лет, также отправили под арест сроком на 60 суток без права внесения залога. По словам следователей, еще до этой скандальной истории парень несколько раз привлекался к ответственности за преступления, связанные с насилием. Кстати, на суд он пришел не один, а с группой поддержки.

Избили и похоронили заживо!

Меры предосторожности подозреваемым продолжали вплоть до 2024-го. В апреле этого года Рожищенский районный суд приговорил четырех мужчин за пытки совладельца одного из развлекательных заведений города Киверцы. Двум обвиняемым назначили 8 и 9 лет лишения свободы, двум другим – по три года испытательного срока.

"Как говорится в приговоре суда от 2 апреля, вечером 4 октября 2021 года Богдан Лукащук, Максим Музычук, Дмитрий Мищук и Сергей Черкашин находились в развлекательном клубе в Киверцах, совладельцем которого является потерпевший. Около 23:30 мужчины проникли в его служебный кабинет, украли ноутбук и более 19 тыс. грн. Поскольку потерпевший узнал, кто причастен к преступлению и сообщил об этом полиции, в ночь на 24 ноября обвиняемые залезли в его дом, чтобы наказать и запугать Четверо молодых людей избивали бизнесмена руками и ногами, металлической клюшкой. голове, туловищу и конечностях, стреляли у его уха, прикладывали нож к шее, угрожая ее перерезать, погружали его голову в емкость с водой, в результате чего последний терял сознание", — говорится в сообщении.

Били всем, что попадалось в руки!

В материалах дела говорится, что били всем, что попадало в руки – от пистолетной рукояти до металлической клюшки для игры в гольф. А еще погружали голову в воду, в результате чего тот терял сознание. Но, похоже, этого компании оказалось недостаточно.

Поэтому они решили закопать живьем мужчину на одной из могил на старом кладбище. Мол, это еще должно убедить мужчину держать язык за зубами. Однако в какой-то момент они одумались.

Поняв, что это слишком, все присутствующие стали говорить о прекращении этих действий, поэтому взяв рукой за капюшон, выдернул его из-под земли. От момента, когда пострадавший оказался в яме и до момента, когда его выдернули, прошло не более 5 ти минут", — добавили в сообщении.

Что с потерпевшим?

После таких событий пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение КП "Медицинское объединение Луцкой городской территориальной громады!", где у него диагностировали перелом 8-го и 9-го ребер, массивные синяки с ушибами мягких тканей, закрытый перелом верхней челюсти и многие другие. телесных повреждений. Богдан Лукащук, Максим Музычук, Дмитрий Мищук и Сергей Черкашин свою вину признали.

"По совокупности уголовных правонарушений судья Вячеслав Требик назначил первому обвиняемому 9 лет лишения свободы без конфискации имущества, а также обязал его заплатить 38 113 грн за привлечение экспертов. Второму – 8 лет лишения свободы без конфискации имущества, 130 00 а также 27 915 грн за привлечение экспертов. Третьему и четвертому – по три года испытательного срока и по 18 353 грн за привлечение экспертов.

Что решил суд?

А теперь о самом интересном. Злоумышленники решили, что это для них очень суровое наказание и решили его обжаловать. Двое из обвиняемых в СИЗО на заседание в апелляционный суд включились с помощью видеосвязи. Двое пришли со своими адвокатами, однако рассмотрение дела снова пришлось отложить. Стороны процесса пришли к тому, чтобы отложить заседание на 16 октября.

Раньше мы рассказывали, как мужчина из Хмельнитчины захотел мобилизоваться, но оказался в тюрьме.

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