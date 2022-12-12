Избирательное "правосудие": КИУ заявил о незаконном лишении полномочий мэра Чернигова

В Комитете избирателей Украины говорят о политическом интересе по делу Владислава Атрошенко.

Комитет избирателей Украины (КИУ) выступил с заявлением о незаконном лишении полномочий Черниговского городского головы Владислава Атрошенко.

Об этом говорится в соответствующем документе КИУ.

Лишение полномочий мэра Чернигова Комитет назвал "опасным прецедентом, который наносит удар местному самоуправлению и поднимает достижение реформы децентрализации".

По заявлению КИУ, Яворивский районный суд Львовской области фактически ревизировал волю черниговцев, которые в 2020 году во второй раз переизбрали Атрошенко городским головой.

"Он (Владислав Артошенко – ред.) получил один из рекордных результатов показателей среди выборов мэров областных центров страны", – говорится в заявлении.

Также в КИУ отметили противоречие положениям закона, которым руководствовался суд при вынесении решения.

"Грубое нарушение решения суда, признавшего виновным мэра за одно правонарушение по двум частям одной статьи 172-7 КУоАП; статья 172-7 КУоАП может предусматривать ответственность в виде лишения права занимать определенные должности на один год исключительно после повторного административного взыскания за такие же нарушения в течение года, суд бездоказательно применил положения части 6 статьи 30 КУоАП, не объяснив свой мотив «характером правонарушения» (не указав ни одного доказательства), чтобы лишить мэра права занимать свой пост на один год», – говорится в заявлении КИУ.

Отдельно в КИУ обратили внимание на передачу дела в отношении черниговского городского головы именно в Яворивский районный суд Львовской области. По заявлению Комитета, это может свидетельствовать о заказе и политическом интересе в деле.

В Комитете избирателей надеются, что апелляционный суд восстановит законность, отменив решение Яворивского суда.

"Комитет избирателей Украины считает, что данное решение является опасным прецедентом, когда, руководствуясь политическими мотивами, лишают право руководить городом законно избранного мэра. Этот прецедент может стать катастрофическим для развития местного самоуправления в Украине и сворачиванием реформы децентрализации", – добавили в КИУ.

Комитет назвал лишение полномочий мэра Чернигова выборочным правосудием, что несет угрозу не только местному самоуправлению.

Дело Атрошенко: что известно

Отметим, Владислав Атрошенко был лишен права занимать его должность на один год за действия в условиях реального конфликта интересов. Соответствующее решение 7 декабря 2022 вынес Яворивского районного суда Львовской области.

Также суд оштрафовал мэра Чернигова.

В то же время Атрошенко написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его Офис в давлении на судью.

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