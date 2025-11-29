Орбан / © Associated Press

Венгерский лидер Виктор Орбан сделал циничное заявление о будущем Украины. Он считает, что она должна существовать как буферное государство.

Об этом сказал Орбан сказал в интервью Welt.

Орбан отметил бедствия россиян о том, что Запад вооружил Украину, интегрировав ее в структуры НАТО и намерен сделать ее также де-юре членом Альянса. Это, мол, нарушило баланс сил. Однако позиция Запада заключается в том, что Россия не приняла баланс, установленный после расширения НАТО, хочет оккупировать Украину и ликвидировать ее статус буферной зоны и сделать шаги для подготовки нападения на территорию НАТО.

«Единственным возможным долгосрочным решением является то, чтобы послевоенный порядок базировался на фундаментальном принципе, что Украина становится буферным государством, которым оно когда-то было. Россия сохраняет территорию, согласованную на международной мирной конференции, и все западнее этой линии — до восточной границы НАТО — составляет территорию Украинского государства, которая будет вновь существовать как буферное государство», — издал Орбан.

Он продолжает: НАТО и Россия договариваются о размере и оснащении ограниченных украинских вооруженных сил, которым разрешено действовать в буферной зоне, и обе стороны предоставляют гарантии, что никто не поставит это буферное государство под свою власть.

«Это вопрос обсуждения. международное право предоставляет инструменты, с помощью которых можно установить такую систему гарантий», — заключил Орбан.

Ранее Сибига назвал Орбана соучастником в терроре Путина.

«На этот раз массированное нападение России на столицу Украины сразу после визита Орбана и пустых слов о „мире“. Путин просто использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле», — заявил Сибига.