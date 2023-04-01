Избрание меры пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу: суд переназначил заседание на сегодня

Избрание меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в Шевченковском суде города Киева состоится сегодня.

Об этом сообщает УПЦ МП.

"После объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание до 17:00 сегодня Владыка в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе. Принудительный повод согласован. Заседание состоится в 18:30", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее судья перенес заседание на 3 апреля из-за плохого чувства обвиняемого. Суд предложил вызвать скорую, но Лебедь отказался.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 апреля СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ (МП) Павлу, в его резиденции проходит обыск (фото).

Кроме того, мы ранее информировали, что российская православная церковь вступилась за наместника Киево-Печерской лавры Павла, которому вручили подозрение, в частности, о статье об оправдании агрессии России.

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