Избранный новым главой Военного комитета НАТО выразил поддержку Украине

Также он отметил необходимость решения проблем, которые "вырисовываются в международном масштабе"
Избранный новым главой Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне выразил поддержку Украине в ее противостоянии с российскими агрессорами.
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Министры обороны стран НАТО продлили мандат нынешнего главы Военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев, а также избрали его преемником адмирала Джузеппе Каво Драгоне.
Кроме того, во время конференции Военного комитета в Осло военные выразили необходимость преемственности руководства "в нестабильной обстановке в сфере безопасности и на фоне наибольшего укрепления коллективной обороны Североатлантического союза со времен холодной войны".
Избранный следующим главой Военного комитета Драгоне заявил, что НАТО сможет "предложить свою полную поддержку Украине" и решение проблем, которые "вырисовываются в международном масштабе".
Действующий глава Военного комитета Бауэр заявил, что блок сделает все возможное, чтобы "продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые страны в рамках нашего Альянса", а также "активно поддерживать связь с партнерами НАТО по всему мира".
Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО хотят увеличить производство боеприпасов из-за их резкого удорожания.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт опроверг информацию о бесчисленных запасах оружия в России.
Читайте также:
- Россия становится все зависимее "ненадежных игроков" — адмирал НАТО
- Как через пропаганду Россия стремится помешать вступлению Украины в НАТО
- "Будут отражать агрессию РФ": НАТО готовится к крупнейшим военным учениям — FT