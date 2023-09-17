Избранный новым главой Военного комитета НАТО выразил поддержку Украине

Также он отметил необходимость решения проблем, которые "вырисовываются в международном масштабе"

Избранный новым главой Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне выразил поддержку Украине в ее противостоянии с российскими агрессорами.

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Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Министры обороны стран НАТО продлили мандат нынешнего главы Военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев, а также избрали его преемником адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Кроме того, во время конференции Военного комитета в Осло военные выразили необходимость преемственности руководства "в нестабильной обстановке в сфере безопасности и на фоне наибольшего укрепления коллективной обороны Североатлантического союза со времен холодной войны".

Избранный следующим главой Военного комитета Драгоне заявил, что НАТО сможет "предложить свою полную поддержку Украине" и решение проблем, которые "вырисовываются в международном масштабе".

Действующий глава Военного комитета Бауэр заявил, что блок сделает все возможное, чтобы "продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые страны в рамках нашего Альянса", а также "активно поддерживать связь с партнерами НАТО по всему мира".

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО хотят увеличить производство боеприпасов из-за их резкого удорожания.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт опроверг информацию о бесчисленных запасах оружия в России.

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