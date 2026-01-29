Издает звук открывания бутылки: в Одесской области поймали редких птиц (видео)

Лысуху обыкновенная. Фото: Prasan Shrestha/CC BY-SA 4.0

Реклама

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» ученые поймали обыкновенную лысуху — водоплавающую птицу, чей характерный звук напоминает открывание бутылки шампанского.

Об этом сообщил доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев.

«Зима — суровая пора года для птиц. Среди многих водоплавающих птиц в Национальный природный парк „Тузловские лиманы“ зимует и лысуха обыкновенная (Fulica atra). Когда морозно, их легко ловить на приманку для научных исследований. Поймали, сняли информацию, окольцевали и отпустили в дикую природу», — написал ученый.

Реклама

Сейчас в «Тузловских лиманах» зимует несколько сотен особей, хотя в отдельные годы орнитологи фиксировали там многотысячные стаи.

Лиска звичайна / © Facebook/Иван Русев

Что известно о лысухах

Лысуха обыкновенная (Fulica atra) — распространенный в Европе, Азии, Австралии и Северной Африке вид с характерным белым клювом и лобной бляшкой. В Украине эта птица и гнездится, и мигрирует, и зимует, чаще всего — на юге и Закарпатье.

Взрослая лысуха имеет длину 36-38 см и размах крыльев до 80 см. Самца и самку почти невозможно различить по внешности, однако их выдают голоса: самцы издают короткое «тсск», похожее на звук открытия шампанского, а самки — резкие скрипучие крики.

Напомним, украинка поделилась удивительной историей «благодарности» со стороны птиц. Так, после регулярного прикармливания пернатых она нашла в кормушке украшения.