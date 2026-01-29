- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Издает звук открывания бутылки: в Одесской области поймали редких птиц (видео)
Речь идет о лысухе обыкновенной, которая регулярно зимует в Тузловских лиманах.
В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» ученые поймали обыкновенную лысуху — водоплавающую птицу, чей характерный звук напоминает открывание бутылки шампанского.
Об этом сообщил доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев.
«Зима — суровая пора года для птиц. Среди многих водоплавающих птиц в Национальный природный парк „Тузловские лиманы“ зимует и лысуха обыкновенная (Fulica atra). Когда морозно, их легко ловить на приманку для научных исследований. Поймали, сняли информацию, окольцевали и отпустили в дикую природу», — написал ученый.
Сейчас в «Тузловских лиманах» зимует несколько сотен особей, хотя в отдельные годы орнитологи фиксировали там многотысячные стаи.
Что известно о лысухах
Лысуха обыкновенная (Fulica atra) — распространенный в Европе, Азии, Австралии и Северной Африке вид с характерным белым клювом и лобной бляшкой. В Украине эта птица и гнездится, и мигрирует, и зимует, чаще всего — на юге и Закарпатье.
Взрослая лысуха имеет длину 36-38 см и размах крыльев до 80 см. Самца и самку почти невозможно различить по внешности, однако их выдают голоса: самцы издают короткое «тсск», похожее на звук открытия шампанского, а самки — резкие скрипучие крики.
Напомним, украинка поделилась удивительной историей «благодарности» со стороны птиц. Так, после регулярного прикармливания пернатых она нашла в кормушке украшения.