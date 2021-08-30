Издана новая книга Михаила Жванецкого: сборник рассказов "Одесса"

27 августа в Одессе презентовали новую книга Михаила Михайловича Жванецкого. Первым изданием, подготовленным после ухода писателя из жизни, стал сборник рассказов о его и нашем родном городе.

Книгу издал одесский бизнесмен и меценат Андрей Ставницер. В 2018 году Ставницер уже выпускал сборник Жванецкого – тогда книгу "Солнце. Море. Аркадия" сам автор презентовал в одесском Зеленом театре.

В новый сборник "Одесса" вошли 112 миниатюр, написанных за более чем шестьдесят лет творчества. "Все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы", – признавался Жванецкий.

Сборник составила жена автора, Наталья. Ей же принадлежит идея оформления обложки: контур уходящей в классическую одесскую арку фигуры Наталья срисовала с фотографии Михал Михалыча. Эскиз Натальи Михаил Рева превратил в финальную графическую иллюстрацию, которая напечатана на обложке книги. Слово "Одесса" на обложке написано рукой Жванецкого.

Михаил Рева, друг семьи Жванецкого, также создал уникальные иллюстрации для внутреннего наполнения книги.

По словам Андрея Ставницера, издать вторую книгу Михал Михалыча его мотивировало желание приумножить и сохранить память о великом писателе. "Я благодарен судьбе, что смог принять участие в этом неоценимом деле. Мы никогда не забудем Жванецкого, который создал наши характеры, который создал образ Одессы в головах всего мира, который знал все обо всех и никогда не жалел для нас этой мудрости", – написал Ставницер в предисловии сборника.

Планируемый тираж сборника – 10 000 экземпляров. Цена одной книги будет зависеть от объема заказа: менее 100 экземпляров – 400 гривен за каждый, больше 100 экземпляров – 350 гривен. Все полученные от продажи деньги семья Жванецкого передаст на реализацию социального или благотворительного проекта, который сохранит память о писателе в Одессе.

Предзаказ книги открыт на сайте odessabook.live.

Презентация сборника проходила в одном из самых любимых ресторанов Жванецкого в Одессе – "Даче". Партнерами вечера стали одесские компании "Вина Гулієвих", "Шабо", "Престиж-Групп".

Михаил Жванецкий родился в 1934 году. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал инженером-механиком подъемно-транспортного оборудования в порту Одессы. В свободное время писал эстрадные миниатюры. В 1964 году был приглашен в Ленинградский театр миниатюр Аркадия Райкина. Писал для Райкина монологи, многие фразы из которых ушли в народ. Позже вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко создал Одесский театр миниатюр. В 1988 году стал художественным руководителем Московского театра миниатюр. Много лет выступал с сольными концертными программами, создав свой уникальный жанр автора-исполнителя. Стиль Жванецкого-писателя тоже уникален – его интонации слышны при чтении его книг. Умер в 2020 году. При жизни были изданы двенадцать книг Жванецкого.

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