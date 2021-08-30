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Издана новая книга Михаила Жванецкого: сборник рассказов "Одесса"

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Издана новая книга Михаила Жванецкого: сборник рассказов "Одесса"

27 августа в Одессе презентовали новую книга Михаила Михайловича Жванецкого. Первым изданием, подготовленным после ухода писателя из жизни, стал сборник рассказов о его и нашем родном городе.

Книгу издал одесский бизнесмен и меценат Андрей Ставницер. В 2018 году Ставницер уже выпускал сборник Жванецкого – тогда книгу "Солнце. Море. Аркадия" сам автор презентовал в одесском Зеленом театре.

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В новый сборник "Одесса" вошли 112 миниатюр, написанных за более чем шестьдесят лет творчества. "Все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы", – признавался Жванецкий.

Сборник составила жена автора, Наталья. Ей же принадлежит идея оформления обложки: контур уходящей в классическую одесскую арку фигуры Наталья срисовала с фотографии Михал Михалыча. Эскиз Натальи Михаил Рева превратил в финальную графическую иллюстрацию, которая напечатана на обложке книги. Слово "Одесса" на обложке написано рукой Жванецкого.

Михаил Рева, друг семьи Жванецкого, также создал уникальные иллюстрации для внутреннего наполнения книги.

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По словам Андрея Ставницера, издать вторую книгу Михал Михалыча его мотивировало желание приумножить и сохранить память о великом писателе. "Я благодарен судьбе, что смог принять участие в этом неоценимом деле. Мы никогда не забудем Жванецкого, который создал наши характеры, который создал образ Одессы в головах всего мира, который знал все обо всех и никогда не жалел для нас этой мудрости", – написал Ставницер в предисловии сборника.

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Планируемый тираж сборника – 10 000 экземпляров. Цена одной книги будет зависеть от объема заказа: менее 100 экземпляров – 400 гривен за каждый, больше 100 экземпляров – 350 гривен. Все полученные от продажи деньги семья Жванецкого передаст на реализацию социального или благотворительного проекта, который сохранит память о писателе в Одессе.

Предзаказ книги открыт на сайте odessabook.live.

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Презентация сборника проходила в одном из самых любимых ресторанов Жванецкого в Одессе – "Даче". Партнерами вечера стали одесские компании "Вина Гулієвих", "Шабо", "Престиж-Групп".

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Михаил Жванецкий родился в 1934 году. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал инженером-механиком подъемно-транспортного оборудования в порту Одессы. В свободное время писал эстрадные миниатюры. В 1964 году был приглашен в Ленинградский театр миниатюр Аркадия Райкина. Писал для Райкина монологи, многие фразы из которых ушли в народ. Позже вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко создал Одесский театр миниатюр. В 1988 году стал художественным руководителем Московского театра миниатюр. Много лет выступал с сольными концертными программами, создав свой уникальный жанр автора-исполнителя. Стиль Жванецкого-писателя тоже уникален – его интонации слышны при чтении его книг. Умер в 2020 году. При жизни были изданы двенадцать книг Жванецкого.

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Дата публикации
Просмотры
25
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