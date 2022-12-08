Издание Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе

Всего в списке самых влиятельных людей Европы 28 человек

Издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году.

Об этом сообщает Politico.

В сообщении указывается, что победившие на выборах в своих странах европейские лидеры стремятся поскорее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.

"Стоять рядом с ним – вот как политики стремятся, чтобы их видели. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил в вторжение России в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером», — подчеркнули журналисты.

Всего в рейтинг самых влиятельных людей Европы попали 28 человек, среди которых 18 мужчин и 10 женщин.

В рейтинге есть политики, педагоги, климатологи, дипломаты и экономисты.

Сообщается, что список составляли на основе экспертных оценок, мнений журналистов и влиятельных людей, с которыми общалось издание.

Напомним, ранее сообщалось, что американский журнал Time назвал персоной 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины".

Кроме того, ранее информировали, что Зеленский возглавил список 50 самых влиятельных евреев мира 2022 года по версии израильского издания The Jerusalem Post.

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