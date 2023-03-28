Издательство "Ранок" полностью возобновило работу логистического центра

После бомбардировок склада издательства в начале широкомасштабного вторжения удалось эвакуировать несколько миллионов книг.

Сейчас восстановлены все логистические цепочки, обслуживание клиентов задублировано на нескольких площадках ради безопасности. Основной склад хранения продукции перемещен во Львов.

Ежедневно несколько тысяч потребителей сайта издательства получают посылки с книгами для учеников, дошкольников, родителей.

Цифры и факты:

Срок выполнения заказа по Украине не более 4 суток. Для зарубежных заказчиков - 7-14 дней.

Ежедневно в марте выходит из печати - 4-5 новых названий и допечаток.

Для первого класса подготовлено 16 обновленных учебников на конкурс.

Для шестого класса - 17 новых учебников для конкурсного отбора учителями. Выбор школами начинается вскоре.

На фото - обновленные логистические мощности издательства "Ранок". Фотографии сделаны за 5 минут до начала рабочего дня.