Издательство за свой счет перепечатает учебники с картой Украины без Крыма

Тираж учебников отзывают из школ, перепечатают и заново доставят в образовательные учреждения.

Издательство "Літера ЛТД" обязалось перепечатать за свой счет учебники по украинскому языку для 7 класса с некорректной картой Украины без Крыма.

Об этом идет речь на сайте Министерства образования и науки Украины.

Тираж учебников отзывают из школ, перепечатают и заново доставят в образовательные учреждения.

С этого учебного года Министерство образования и науки Украины совместно с Украинским институтом развития образования проводит апробацию учебников в школах перед печатью.

Со 2 сентября 2024 года решением министерства экспертизу обеспечивает Украинский институт развития образования.

Что предшествовало

В учебниках по украинскому языку для учеников 7 класса педагоги и их родители заметили значок в виде Украины без Крыма. Верстальщики объяснили это технической ошибкой. "Полуостров не попал на карту из-за технической ошибки при обновлении материалов учебника", – объяснила соавтор книги Анастасия Онатий. Она заверила, что это сделали нечаянно.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: А ГДЕ КРЫМ?! В Украине разразился громкий скандал! Люди разгневаны!

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