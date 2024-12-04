Издевались над дикими кабанами: в Тернопольской области возбуждено дело против трех агроработников

Накануне в соцсетях обнародовали кадры, на которых группа лиц издевается над дикими кабанами. Да, на одном видео их преследуют сельскохозяйственной техникой, на другом – бьют палкой. Правоохранители установили лиц, причастных к жестокому обращению с животными.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

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Как детализировали Ассоциация зоозащитных организаций Украины, есть информация о еще одном не выставленном видео, на котором эти же животноводы привязали беременную самку кабана к трактору за лапы, таскали по полю, из нее вылетали плоды ее нерожденных кабанчиков.

"Когда отвязали, она, искалеченная, пыталась спастись, ползя. Но мужчин это не остановило. Ей живьем отрубали лапы", — констатировали зоозащитники.

Ведомости по данным фактам следователи Зборовского отделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 248 (незаконная охота, совершенная по предварительному сговору группой лиц, с использованием транспортных средств) и ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что события происходили в октябре с интервалом одну неделю. Первый случай, когда животных сельскохозяйственной техникой гоняют по полю, произошел вблизи села Манюки Тернопольского района, а второй с избиением животного — между селами Мыльное Залозецкой общины и Иванчаны Збазько общины", — говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве фигурируют трое работников одного из агропредприятий. Один из них причастен к убийству кабана. Полицейские устанавливают других лиц, фигурировавших в видео с целью привлечения их к ответственности.

Агрофирма, работники которой совершали жестокие действия с животными, активно сотрудничает с правоохранителями и способствует расследованию уголовного производства.

"После получения от неравнодушных граждан и защитников животных информации об издевательстве сотрудниками компании над животными мы сразу начали внутреннее расследование для установления деталей инцидента. Мы пытаемся держать контакт с неравнодушными гражданами и активистами и информировать их о ходе дела, отвечая на прямые запросы и комментарии. Так будем делать и дальше. Также закрепляем эту информацию здесь вместе с контактами для связи с компанией", — отметили в "Континентале Фармерз Групп".

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