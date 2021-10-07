Издевался над женой и детьми: в Черкассах домашнему агрессору избрали меру пресечения

Издевался над женой и детьми: в Черкассах домашнему агрессору избрали меру пресечения

Мужчина находится под домашним арестом.

В Черкассах мужчине, который совершал домашнее насилие и угрожал физической расправой полицейским, избрана мера пресечения. Он будет находиться под домашним арестом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В середине сентября правоохранители получили вызов о домашнем насилии в Черкассах на улице Кобзарской. Прибыв на место, они обнаружили, что мужчина издевался над своей женой и двумя детьми.

Комиссия приняла решение забрать женщину с детьми в кризисный центр. Детей осмотрели врачи и обнаружили на их телах синяки.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении двух уголовных преступлений по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение), частью 1 статьи 126-1 (Домашнее насилие).

Злоумышленнику грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровно женщина отсудила у своего бывшего мужа 5 тыс. грн за того, что он во время ссоры укусил ее за ногу.

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