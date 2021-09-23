Издевался над учениками и учителями: в Харьковской области школьника обвинили в буллинге

На 8-классника в полицию пожаловался директор школы.
В Чугуеве Харьковской области родители подростка из-за буллинга вызвали в полицию. Школьник систематически издевался над сверстниками и учителями.
Об этом сообщает полиция Чугуевщины.
К полицейским обратился директор одной из местных школ с сообщением о факте буллинга среди учеников школы. Буллером оказался ученик 8-го класса. Он издевался над сверстниками и учителями.
С мамой мальчика провели профилактическую беседу об ответственности за буллинг (ст. 174-3). Санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов.
Напомним, что под Одессой 12-летний подросток сжег церковь, в которой служил отец его одноклассника. Правоохранители проверяют информацию о возможном буллинг среди подростков.