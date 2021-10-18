Издевался над женой и угрожал копам ружьем: насильника из Тернопольщины взяли под домашний арест

Издевался над женой и угрожал копам ружьем: насильника из Тернопольщины взяли под домашний арест

Несмотря на то, что мужчина проживает совместно с женщиной в одном доме, ему запретили приближаться к ней минимум на десять метров.

В селе Петриков Тернопольской области местный житель вышел с оружием в руках и стал угрожать убийством патрульным, которые приехали на вызов к семье. Правоохранителям позвонила женщина и сообщила о домашнем насилии со стороны мужа.

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Как рассказали в полиции области, навстречу полицейским хозяин вышел с ружьем в руках и стал угрожать. Правоохранителям удалось обезоружить злоумышленника и задержать его.

Как выяснилось, на охотничье ружье, которым угрожал, пенсионер имел разрешение. На момент визита правоохранителей мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Ему объявили о подозрении и избрали меру пресечения — ночной домашний арест. А поскольку мужчина проживает вместе со своей женой, над которой он совершал насилие, то суд запретил ему приближаться к ней на расстояние в пределах до десяти метров, пишет ZAXID.NET.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 345 (угроза убийством в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре мужчина бил детей и натравливал бойцовских собак на правоохранителей.

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