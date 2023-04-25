Издевательства над военными в Ивано-Франковской области: новые подробности

Офицера, набросившегося на своего подчиненного с кулаками и нецензурной лексикой, наказали.

В понедельник, 24 апреля, Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения для офицера Нацгвардии, который издевался над своими подчиненными. Его отправили под ночной домашний арест.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Территориального управления ГБР во Львове Татьяну Муравель.

Она отметила, что в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тысяч гривен. Однако суд принял решение о наказании нарушителя ночным домашним арестом.

Напомним, в Ивано-Франковской области, в Западном территориальном управлении Национальной гвардии офицер избил солдата. На видео зафиксировали, как военный с кулаками набросился на своего подчиненного и обзывал его нецензурной бранью.

Впоследствии стало известно, тот же офицер фигурировал в нескольких похожих инцидентах. Работники ГБР выяснили, что он издевался подобным образом и над другими своими подчиненными.

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