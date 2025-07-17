Издевательства над воспитанниками детдома при монастыре на Буковине: что обнаружила проверка

Насилие над детьми / © pixabay.com

Реклама

Рабочая группа Черновицкой ОВА провела проверку после появления информации о насилии, психологическом давлении и принудительном труде воспитанников детского дома при Банченском монастыре. Угрозы жизни и здоровью детей не обнаружили, но есть замечания.

Об этом сообщило издание C4.

Рабочая группа областной администрации посетила на Буковине семью Михаила Жара — опекуна 91 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки. По словам психологов, у детей был здоровый внешний вид, они были открыты к общению, а признаков насилия или стресса не было.

Реклама

В то же время комиссия зафиксировала, что дети были подготовлены к проверке.

«В разговоре с детьми мониторинговой группой было зафиксировано, что дети были подготовлены к визиту. Во время общения в комнаты к детям периодически заходили монахини», — отмечается в отчете.

Там также указано, что организация быта и ухода больше напоминает интернат, со строгим контролем со стороны взрослых. В детдоме действуют строгая иерархия, контроль досуга, ограниченная свобода передвижения. Воспитанникам разрешен выход только с разрешения монахинь и только в их сопровождении. Не у всех детей есть мобильные телефоны.

Воспитанники детдома проживают в трех зданиях: отдельно девушки, ребята и дети с инвалидностью. Все помещения чистые. Для маломобильных детей обустроен отдельный дом с лифтом и вспомогательными средствами.

Реклама

Сообщается, что в заведении обеспечивается медицинское сопровождение, проводятся профосмотры. Часть воспитанники детдома получает профессиональное или высшее образование.

В заключении комиссии говорится, что она пока не выявила угроз жизни и здоровью детей. В то же время рекомендовала обеспечить детям постоянное психологическое сопровождение и организовать более открытую к потребностям воспитанников модель ухода. Также были даны рекомендации Черновицкой ОВА, службе по делам детей и самому опекуну.

Напомним, в мае в Сети появилось видео со свидетельствами детей, которые якобы пережили издевательства в детдоме при Банченском монастыре. Воспитанники заявляли о насилии, психологическом давлении, принудительном труде, массовом изготовлении алкоголя на территории монастыря. Полиция начала расследование по этим фактам.