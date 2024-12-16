Издевательство, кумовство и вымогательство в 211-й бригаде ВСУ: что известно о вопиющем скандале

В медиа распространяется информация о возможных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ. Речь идет о 211-понтонно-мостовой бригаде, где, по данным журналистов, командование систематически применяли физическое насилие, требовало деньги и угрожало отправить на передовую как "пушечное мясо".

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Жуткий скандал

Так, "УП" сообщает о фактах кумовства, поборах и издевательствах в армии. Один из собеседников издания рассказал об избиении от комвзвода Владислава Пастуха – сына начштаба и крестника комбрига. Кроме того, по данным расследователей, военных привлекали к строительству дома комбрига в Хмельницкой области.

Скандал в 211-й бригаде ВСУ

Среди личного состава воинской части, которую называют "жирной", потому что участия в боестолкновениях на передовой инженеры не принимают, почти десяток семей: родители и сыновья, мужья и жены. Их, вероятно, "подтянула" в бригаду жена комбрига, ранее работавшая в ТЦК.

"Пока никто не понес наказание. Виновных повысили, а нарушивших проблемы отправили в пехоту", – говорится в статье.

Омбудсман отреагировал

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отправил письма Генштабу ВСУ и Военной службе правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.

"Такого позорного явления не должно быть! Так что беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта!", — подчеркнул Лубинец.

Что ответили в Генштабе

В Генштабе ВСУ уже отреагировали на обращение. Так, по решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации.

"На время проведения проверки командир воинской части отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности", – утверждают в ведомстве.

Скандал в 211-й бригаде ВСУ

О ходе и результатах проверки будут проинформированы дополнительно в установленном законодательством Украины порядке.

"В то же время следует отметить, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство", — подытожили в Генштабе ВСУ.

Ранее говорилось, что в "Укрзализныце" "Дед" более 30 лет шантажировал проводников, полиция провела масштабную спецоперацию и задержала десяток соучастников схемы. В Днепропетровской области скандал с полицейскими: они "заломали" ветерана войны, а один крикнул, что боец — "инвалид на голову". Не перестает удивлять Трамп. О самых скандальных событиях через неделю рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

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