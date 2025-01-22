Издевательство над школьницей в Белой Церкви: 16-летний подозреваемый и его мать прокомментировали решение суда

Известно, что к избиению школьницы причастна целая группа несовершеннолетних, но на скамье подсудимых только один из них.

В Белой Церкви 16-летний подросток, подозреваемый в пытках 12-летней девочки, прокомментировал решение суда. Он заявил, что сожалеет о содеянном. А его мать убеждена, что понести наказание все участники нападения.

Юношу в суде журналистка "КИЕВ24" спросила, сожалеет ли он о совершенном.

"Да", – ответил подозреваемый.

На вопрос о причинах и мотивации такого поведения молодой человек коротко отметил: "Без комментариев".

Мать подростка, подозреваемого в издевательстве над школьницей, добавила, что будет оспаривать приговор суда.

"Из одного ребенка виновного сделать никто не будет. А он один, и из него сделали демона. Хотя на самом деле это не так", – считает женщина.

Напомним, в Белой Церкви под Киевом старшеклассники устроили издевательство над 12-летней девочкой. Сеть гудит от возмущения, ведь подростки демонстрировали невероятную жестокость по отношению к девочке – били ногами, обдували газом, насмехались над несчастной и все это снимали на видео.

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