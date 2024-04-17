Издеваются и мародерят: пленный из армии РФ рассказал об отношении кадыровцев к россиянам (видео)

Ничего другого услышать мы, конечно, не ожидали.
Российский военный Борис Носов из Ставропольского края попал в плен в Роботино. Он рассказал об отношении кадыровцев и других к российским бойцам в 70-м мотострелковом полку ВС РФ.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Один чеченец постоянно ко мне до****ся. То ухо мне ни с того ни с сего покрутит, то нос. Он младше меня. Говорю: "Вас не учили старших уважать? Ты что делаешь? Я тебе что, игрушка? Он чем достает: "Ты меня боишься?" Я говорю: "А почему я должен тебя бояться? У меня вот ствол с патронами... ". И все, он от*****ся от меня", — рассказал пленный.
По его словам, кадыровцы, дагестанцы и кабардинцы:
- издеваются над русскими;
- пытаются "откосить", ссылаясь на боль, чтобы не идти на задачу;
- одалживают деньги у россиян и не отдают;
- активно мародерят.
Напомним, российский военный показал , как нужно сдаваться в плен в ВСУ.
Читайте также: