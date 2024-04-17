Издеваются и мародерят: пленный из армии РФ рассказал об отношении кадыровцев к россиянам (видео)

Ничего другого услышать мы, конечно, не ожидали.

Российский военный Борис Носов из Ставропольского края попал в плен в Роботино. Он рассказал об отношении кадыровцев и других к российским бойцам в 70-м мотострелковом полку ВС РФ.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Пленный военный армии РФ рассказал об отношении кадыровцев к россиянам

"Один чеченец постоянно ко мне до****ся. То ухо мне ни с того ни с сего покрутит, то нос. Он младше меня. Говорю: "Вас не учили старших уважать? Ты что делаешь? Я тебе что, игрушка? Он чем достает: "Ты меня боишься?" Я говорю: "А почему я должен тебя бояться? У меня вот ствол с патронами... ". И все, он от*****ся от меня", — рассказал пленный.

По его словам, кадыровцы, дагестанцы и кабардинцы:

издеваются над русскими;

пытаются "откосить", ссылаясь на боль, чтобы не идти на задачу;

одалживают деньги у россиян и не отдают;

активно мародерят.

Напомним, российский военный показал , как нужно сдаваться в плен в ВСУ.

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