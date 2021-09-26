Изготавливали и хранили: в Черновцах обнаружили цех с оружием и наркотиками

Изготавливали и хранили: в Черновцах обнаружили цех с оружием и наркотиками

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

25 сентября в Черновцах полицейские "накрыли" подпольный цех по изготовлению и хранению оружия и наркотиков. Следователи полиции начали уголовное производство.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, правоохранители проверяют причастность еще нескольких лиц к осуществлению этой противоправной деятельности.

Во время проведения полицейских мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли по месту жительства и гаражах нарушителей:

винтовки;

пистолеты;

гильзы и патроны;

металлические банки с порохом;

мобильные телефоны;

станки, с помощью которых осуществлялась переработка огнестрельного оружия;

свертки и контейнер с веществом белого цвета; свертки с растением зеленого цвета;

устройство для выкуривания наркотиков.

Фото: ГУНП Черновицкой области

Фото: ГУНП Черновицкой области

Следователи полиции сообщили о подозрениях двум фигурантам в возрасте 31 и 37 лет за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.

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