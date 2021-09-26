Изготавливали и хранили: в Черновцах обнаружили цех с оружием и наркотиками

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.
25 сентября в Черновцах полицейские "накрыли" подпольный цех по изготовлению и хранению оружия и наркотиков. Следователи полиции начали уголовное производство.
Как сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, правоохранители проверяют причастность еще нескольких лиц к осуществлению этой противоправной деятельности.
Во время проведения полицейских мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли по месту жительства и гаражах нарушителей:
- винтовки;
- пистолеты;
- гильзы и патроны;
- металлические банки с порохом;
- мобильные телефоны;
- станки, с помощью которых осуществлялась переработка огнестрельного оружия;
- свертки и контейнер с веществом белого цвета; свертки с растением зеленого цвета;
- устройство для выкуривания наркотиков.
Следователи полиции сообщили о подозрениях двум фигурантам в возрасте 31 и 37 лет за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.