Изготовили почти тонну товара: в Одессе супруги подрабатывали кофейные напитки

Смесь фасовали в упаковки с логотипами известных торговых марок.
В Одессе задержали супружескую пару, которая производила фальсифицированные кофейные напитки известных брендов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что супруги обустроили подпольный цех прямо дома. Они перерабатывали кофейные зерна неизвестного происхождения. После этого фасовала его в коробки с логотипами известных торговых марок, чтобы впоследствии реализовывать. Полиция выясняет, где супруги продавали продукцию.
Во время обыска квартиры обнаружили и изъяли почти тонну сомнительного сырья, более двух тысяч пакетов расфасованного кофе и оборудования для его изготовления.
Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции". Санкция статьи предусматривает штраф до 136 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Как сообщалось, в аптеках Хмельницкого появился препарат для лечения коронавируса "Молнупиравир". Впрочем, в Минздраве отмечают, что этого препарата в Украине в свободном доступе не будет. "Молнупиравир", появившийся в хмельницких аптеках, не зарегистрирован в Украине, а потому может быть фальсификатом.
Читайте также:
- В Харьковской области мужчина с четырьмя детьми сожительницы пытался незаконно попасть в Россию
- "Работали" больше года и заработали два миллиона: семейные врачи "штамповали" фальшивые COVID-сертификаты
- Как международная банда годами убивала онкобольных украинцев, продавая им фальшивые лекарства