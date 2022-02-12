Изготовили почти тонну товара: в Одессе супруги подрабатывали кофейные напитки

Смесь фасовали в упаковки с логотипами известных торговых марок.

В Одессе задержали супружескую пару, которая производила фальсифицированные кофейные напитки известных брендов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

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Правоохранители установили, что супруги обустроили подпольный цех прямо дома. Они перерабатывали кофейные зерна неизвестного происхождения. После этого фасовала его в коробки с логотипами известных торговых марок, чтобы впоследствии реализовывать. Полиция выясняет, где супруги продавали продукцию.

Во время обыска квартиры обнаружили и изъяли почти тонну сомнительного сырья, более двух тысяч пакетов расфасованного кофе и оборудования для его изготовления.

Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции". Санкция статьи предусматривает штраф до 136 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Правоохранители изъяли почти тонну сомнительного сырья.

Смесь фасовали в упаковки с логотипами известных торговых марок. / Пресс-служба МВД в Одесской области

Как сообщалось, в аптеках Хмельницкого появился препарат для лечения коронавируса "Молнупиравир". Впрочем, в Минздраве отмечают, что этого препарата в Украине в свободном доступе не будет. "Молнупиравир", появившийся в хмельницких аптеках, не зарегистрирован в Украине, а потому может быть фальсификатом.

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