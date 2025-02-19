Изготовили взрывчатку для теракта: в Николаеве разоблачили четырех несовершеннолетних (фото)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали четырех агентов РФ, которые готовили теракт в центре Николаева 14 февраля 2025 года по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщила СБУ.

Несовершеннолетние, изготовили самодельное взрывное устройство и передали его женщине, которая должна была доставить взрывчатку в Николаев.

"По инструкции российских спецслужбистов юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятали его в рюкзак и передали эту "посылку" 42-летней жительнице соседнего поселка. В обмен на обещание "быстрого заработка" с рф женщина приехала в Николаев, чтобы якобы передать "сумку с деньгами" местному жителю. Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковочной площадке возле кафе, где стояла группа украинских военных", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел вблизи кафе, когда женщина подошла к украинским военным. В результате взрыва погибли женщина и трое военных, еще семь человек получили ранения.

Задержанные фигуранты были завербованы через Телеграмм-каналы и выполняли инструкции россиян.

"Между тем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали денег от оккупантов", - добавили в СБУ,

Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами контактов с ФСБ и компоненты для изготовления взрывчатки.

Четырем фигурантам уже сообщено о подозрении в террористическом акте, который привел к гибели людей. Сейчас они находятся под стражей.

"Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы", - отметили в СБУ.

Задержанный подозреваемый / Фото: СБУ

Задержанный подозреваемый / Фото: СБУ

Задержанный подозреваемый / Фото: СБУ

Напомним, в результате детонации неизвестного предмета вблизи заведения питания в Николаеве 14 февраля погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности.

Читайте также: