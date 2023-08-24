Изготовление и обращение продуктов с ГМО в Украине легализовано - подробности

Парламент урегулировал генно-инженерную деятельность, в частности, изготовление и обращение продуктов с ГМО. Соответствующие изменения вводит проект закона №5839.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины со ссылкой на проект закона №5839 "О государственном регулировании генетически инженерной деятельности и государственном контроле за оборотом генетически модифицированных организмов и генетически модифицированной продукции для обеспечения продовольственной безопасности", который был принят на заседании 23 августа 2023 года.

"Новый Закон регулирует отрасль производства генетически модифицированных продуктов и приводит профильное законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза. Это – одно из условий Соглашения об ассоциации Украины и ЕС", – говорится в документе.

Также принятый документ вводит государственное регулирование производства генетически модифицированной продукции, являющейся условием продовольственной безопасности страны. А еще облегчает ведение бизнеса в этой области.

Что конкретно предполагает этот закон

Изменено государственное регулирование в области обращения с ГМО. Документ является частью обязательств, которые Украина брала на себя в качестве кандидата на вступление в Европейский Союз.

Поэтому закон, прежде всего, устраняет дублирующие функции различных органов контроля в области обращения с ГМО.

Что изменится:

установлены четкие и прозрачные процедуры государственной регистрации ГМО и получение разрешительных документов в области генетически инженерной деятельности;

закон усовершенствует систему оценки рисков для здоровья человека и окружающей среды от производства и использования ГМО;

закон усовершенствует требования к маркировке ГМ-продукции и вводит правила ее отслеживания;

усилится государственный контроль по обращению с ГМО, а также определяет ответственность за нарушение законодательства в этой области.

Также принятие данного Закона предусматривает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В то же время эксперты утверждают, что предложенные авторами законопроекта нормы регулирования ГМО концептуально отличаются от действующих в Евросоюзе подходов. Подход ЕС – не устанавливать запреты или ограничения, а определить условия, сроки и ответственность.

Исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко заявляла, что дискуссии по ГМО в Украине сводятся к их выращиванию, несмотря на мнение общественности и потребителей, экономическую целесообразность и репутационные риски, считает Григоренко.

Также, по ее словам, документ не учитывает фундаментальные аспекты регулирования ЕС, а именно директиву, определяющую критерии безопасности ГММ для здоровья человека и окружающей среды, обязательство оценивать риск в стране подачи заявки на тестирование, установленные элементы оценки и процедуры.

Между тем оценка осени 2023-го скажет: что, насколько сделано, какое качество этой работы, достаточно ли она, есть ли какие-то недостатки для получения Украиной членства в ЕС.

17 августа президент Украины сообщил, что он подписал важный закон, который приблизит государство к вступлению в ЕС. Это закон о честном отборе судей Конституционного суда.

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