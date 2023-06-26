Изготовляли одежду украинских и зарубежных брендов: на Закарпатье обнаружили подпольный цех

На Закарпатье в селе Грушево Тячевского района обнаружили подпольный цех. Там незаконно производит одежду украинских и зарубежных марок.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Следователи установили, что организовал "бизнес" 32-летний закарпатец. Впрочем, у него не было соответствующих патентов и лицензионных договоров для работы такого цеха. Следовательно, работать решил подпольно.

"Подозреваемый закупил около полусотни швейных станков и для того, чтобы его бизнес приносил еще большую прибыль. Неофициально нанял около двух десятков человек для работы",- сообщили в полиции.

Рабочие отшивали брендовую одежду в промышленных масштабах. На сшитую одежду нашивали эмблемы и этикетки известных брендов. Уже после этого его в качестве оригинала реализовывали в Интернет, а также в розницу за наличные в торговых точках.

Во время обысков у "бизнесмена" выучили около 50 швейных станков, коробки с этикетками, мешки с нитями, уже отшитую одежду с эмблемами известных брендов, и заготовки для будущего товара.

Организовал "бизнес" по изготовлению одежды 32-летний закарпатец.

В Закарпатье полиция ликвидировала подпольный цех по незаконному пошиву одежды

Как сообщалось, в Закарпатье правоохранители разоблачили схему торговли детьми. Местный житель организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.

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