Измаил подвергся воздушной атаке: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура

Дрон / © ТСН.ua

Во время ночной воздушной атаки на Измаил были повреждены объекты энергетической и портовой инфраструктуры. Энергоснабжение в городе постепенно восстанавливают. Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской РГА.

Все службы района работают на месте, идет ликвидация последствий удара. По информации штаба, критическая инфраструктура продолжает работать.

Пожары, возникшие в результате атаки, удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.