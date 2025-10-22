- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Измаил подвергся воздушной атаке: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура
В результате воздушной атаки на Измаил повреждена энергетическая и портовая инфраструктура города, однако пострадавших нет, энергоснабжение постепенно восстанавливают.
Во время ночной воздушной атаки на Измаил были повреждены объекты энергетической и портовой инфраструктуры. Энергоснабжение в городе постепенно восстанавливают. Об этом сообщил оперативный штаб Измаильской РГА.
Все службы района работают на месте, идет ликвидация последствий удара. По информации штаба, критическая инфраструктура продолжает работать.
Пожары, возникшие в результате атаки, удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.